Rize İl Özel İdaresi’nin Engindere’deki riskli A Blok binasında yıkım başladı

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Rize İl Özel İdaresi'nin Engindere Mahallesi'nde yer alan ve yaklaşık yarım asırdır hizmet veren binaları, deprem performans analizlerinde riskli çıkması üzerine kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Rize İl Özel İdaresi yerleşkesinde yaklaşık 50 yıldır kullanılan hizmet binalarında, 2025 yılı içerisinde deprem performans incelemesi yapıldı. Yapılan analizler neticesinde yapıların deprem güvenliği açısından risk barındırdığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca risk analiz raporlarının onaylanmasıyla can ve mal güvenliği gerekçesiyle yerleşkedeki binalar için yıkım kararı alındı.

Kararın ardından, bodrum, zemin ve 3 normal kattan meydana gelen 2 bin 100 metrekare kullanım alanlı A Blok ile zemin ve 3 normal kattan oluşan yaklaşık bin 900 metrekarelik B Blok tahliye edildi. Hizmetlerin aksamaması amacıyla İl Özel İdaresi birimleri, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Eminettin Mahallesi Kütüphane Sokak üzerindeki eski İl Halk Kütüphanesi binasına geçici olarak taşındı.

22 Eylül 2026 tarihinde yapılan yıkım ihalesinin tamamlanması ve alandaki tedbirlerin alınmasının akabinde sahada ilk olarak A Blok'un yıkım işlemlerine başlandı. Çevre güvenliği eşliğinde sürdürülen kontrollü yıkımda, toz oluşumunu önlemek amacıyla arazözlerle düzenli sulama çalışması yürütülüyor.

A Blok'taki çalışmaların tamamlanmasının ardından B Blok'un yıkımına geçileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı