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Rize İkizdere'deki Cimil Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

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Rize İkizdere'deki Cimil Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı
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Rize'de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü. İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası tamamen karla kaplanırken kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Rize'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü.

Rize genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehrin yüksek rakımlı yaylalarında ve köylerinde etkisini artırdı. Yağışın en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası tamamen karla kaplandı. Yeşil doğanın beyaz örtüyle buluştuğu yaylada kış manzaraları oluşurken, kar kalınlığının 30 santimetreyi aştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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