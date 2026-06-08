Rize'de yayla yollarında Haziran ayında kar temizliği

Geçtiğimiz haftaya kadar Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı yerini güneşli havaya bırakınca yayla yollarında kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Doğu Karadeniz'de yaylalarda kış boyunca ağır geçen kış mevsimi bahar ayında da devam etti. Mayıs ayında bile kar yağışı ile karşı karşıya kalan Rize'nin yaylalarında yollar kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Haziran ayının gelmesiyle mevsim normallerine dönen hava sıcaklıkları Rize İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi. Rize'nin Ardeşen ilçesinde kış boyunca kapalı olan yüksek rakımlı yayla yolları, yaz mevsimiyle birlikte açılmaya başlandı. Ardeşen ilçesi Deremezra Köyü Muhtarlığı tarafından yapılan çalışmada ilçeye bağlı Çaçahona, Zizeni, Nokavare ve 2400 rakımlı Sırt Yayla yolları açıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı