Beyaz örtü kalktı, Rize yaylaları yeşile büründü

Yaz mevsiminin bu yıl gecikmeli yaşandığı Rize'de, karların erimesiyle birlikte yaylalar yeniden yeşile büründü. Doğu Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seren yaylalarda oluşan manzara, ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunmaya başladı.

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Rize'de, Haziran ayına kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yaz mevsimi geç başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte dağlardaki ve yaylalardaki kar örtüsü erirken, yerini yemyeşil doğaya bıraktı. Zirveleri kaplayan beyaz örtünün çekilmesiyle birlikte yeşile bürünen yamaçlar, coşkuyla akan dereler, sisler arasına serpiştirilmiş yayla evleri ve tarihi dokusuyla bölge, doğaseverleri kendine hayran bırakan eşsiz manzaralar sunuyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı