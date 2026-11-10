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Rize'de kar sonrası kapanan 13 köy yolunu açmak için 16 iş makinesi çalışıyor

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Rize'de kar sonrası kapanan 13 köy yolunu açmak için 16 iş makinesi çalışıyor
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Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 16 iş makinesi ve 37 personel, kapalı yolları açmak için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası 13 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı olan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 3, Çayeli'nde 3 ve İkizdere'de 3 olmak üzere toplam 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması amacıyla Rize İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 16 iş makinesi ve 37 personel kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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