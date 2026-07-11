Rize'de yol çöktü: Bina sakinleri uyarıları duyulmadı

Rize'de merkezde çökme meydana gelen yolun üst kısmında bulunan 2 binanın sakinleri olaydan önce çalışanları uyardıklarını, sonrasında yolda çökmenin meydana geldiğini iddia etti.

Rize Merkez İslampaşa Mahallesi, Şehitler Çeşmesi Sokak'ta alt tarafta gerçekleşen yurt inşaatının taş duvarının çökmesi sonucu yolda göçük meydana geldi. Çöken yolun üst kısmında bulunan 8 daireden oluşan 5 katlı Topçu Apartmanı ve 18 daireden oluşan 7 katlı Denizgören Apartmanı tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binalarda yaşayan 5 kişiden oluşan toplamda 3 aile Rize Öğretmen Evi'nde misafir edildi. Yolda meydana gelen göçük çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansırken duvarın ilk çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Öte yandan 2 şehidin kabrinin bulunduğu alanda duvarın çökmesi sonucu hasar alırken bölge drone ile havadan görüntülendi. Olay anını anlatan bina sakinleri ise çökmenin başladığı sırada bölgede arabalar ve vatandaşlar olduğunu, bina sakinin çökmeyi anlaması sonrasında vatandaşları ve araç sahiplerini uyarması ile bölgede oluşabilecek bir facianın önüne geçildiği savundu. Çökme başlamadan önce çalışanları da uyardıklarını iddia eden bina sakinleri eşyaları evlerinde kaldığı için mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

"Cumaya gitmeden hemen önce operatörü uyardım"

Göçük meydana gelmeden önce evden çıkan ve göçüğün olabileceğini düşündüğü için inşşaat alanında çalışan operatörü uyardığını dile getiren Yaşar Topçu isimli vatandaş "Cuma namazına hazırlandım gidiyordum. Baktım operatör alt kısımda çalışıyor, duvarın 3-4 metre gerisinden. Dedim ona ki: 'Arkadaş, burası bu duvar perde beton değil. Bu yığma duvardır, bu çöker.' dedim. Bana hiç bakmadan gitti. O anda namazı kıldım, gittim merkeze, işlerimi gördüm, geldim. Arkadaş burada bekliyordu. Dedi bana ki: 'Yaşar abi' dedi, 'Geçme o yana' dedi bana, 'Çöküyor bura çatladı.' 'Ben oradan dönüp hemen geliyorum.' dedim. Döndüm gittim arabayı ileri çektim. Gelene kadar 'pof' çöktü! Arkadaş gördü olayı. Orada oturan bayanlar vardı, onları kovdu oradan. Arabaların sahibine haber verdi" şeklimde konuştu.

"Benim elbisem yok, her şeyim içeride. İlaçlarım içeride"

Bütün kıyafetlerinin ve ilaçlarının evde kaldığını o nedenle mağduriyet yaşadığını sözlerine ekleyen Topçu "Bizim halımız ne olacak şimdi? Mağduruz. Benim elbisem yok, her şeyim içeride. İlaçlarım içeride. Polise diyorum 'Bırak alayım onları.', izin vermiyor. Vali mi gelecek buraya, kim gelecek buraya? Gelsin buraya, benim elbiselerimi alsın bize. Elbisemi götürecek, eve mi getirecek beni, ne edecek? Ben böyle pis mi gezeceğim?" ifadelerini kullandı.

Konaklama için kendisine öğretmen evi önerisinde bulunulduğunu ancak akrabalarının yanında kalabileceği için kabul etmediğini de ifade eden Topçu "Kızımın evine kalırım. Bana dediler 'Öğretmenevine alalım seni'. Dedim: 'Yok, benim kızım var burada, akrabalarım falan kalırım.' Benim barınma, barınmak için kıtlığım yok. Burada ne olacağını şu anda ben hiç bilmiyorum. Şu anda bekliyoruz ne olacak diye" şeklinde konuştu.

"'Allah aşkına çalışmayı durdurun' dedim"

Yolun yan kısımlarında kopmalar olduğunu fark ettiğini ve bu nedenle uyarıda bulunduğunu dile getiren Şaban Pehlivan, bölgede olan araç ve vatandaşları uzaklaştırmak için harekete geçtiğini kaydederek "Baktım aşağıya doğru bir toprak kayması gördüm, şüphelendim. Arabalar, komşu arabalar hep orada. Şüphelendim ama adam yine çalışıyor. Çıkarmaya devam ediyor. Ben indim evden aşağı, baktım sağ sol bertilmeye başladı. Arabayı hemen çıkarttım, komşuların arabasını çıkarttım şehitliğin yanında olan. Bir çocuk, iki tane bayan, onları uzaklaştırdım tehlike olacak diye. Emniyeti aradım. ve bunlar çalışmaya devam ediyor. Baktım bu ev gitmek üzere, yollar gitmek üzere, can kaybı olacak. Dedim: 'Çalışmayı durdurun' dedim. 'Allah aşkına' dedim 'çalışmayı durdurun, yeter. Bizi buralardan çıkaracaksınız ama can kaybı olacak, bırakın' dedim. Bağırdım, çağırdım, sonuçta bu vaziyete geldik" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı