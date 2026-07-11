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Ayı ailesinin çöp konteyneri ile oyunu

Ayı ailesinin çöp konteyneri ile oyunu
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Öğretmenevi önündeki çöp konteynerleriyle oynayan anne ve iki yavru ayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Ayıların konteynerleri itip devirerek yiyecek aradığı anlar kaydedildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçe merkezinde bulunan Öğretmenevi önünde bulunan çöp konteynerleri ile ilçe merkezine yiyecek aramaya inen ayı ailesinin oyunu güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde anne ayının çevreyi kontrol ettiği, iki yavrunun ise çöp konteynerleri oyun oynar gibi iterek ve sürükleyerek bulundukları yerden uzaklaştırdığı görüldü. Zaman zaman çöp konteynerlerini deviren ayılar, yiyecek bulmak için çöpleri karıştırırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

O anlar öğretmenevinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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