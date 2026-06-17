Rize semalarında ay yıldızlı eşsiz görüntü
Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Çaçahona Yaylası'nda hilal ay ve Venüs yıldızı, Türk bayrağını andıran eşsiz bir manzara oluşturdu. Gece çekilen görüntüde ayın deniz üzerindeki yansıması da dikkat çekti.
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çaçahona Yaylası semalarındaki ay yıldız görüntü görenleri hayran bıraktı.
Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinden Ardeşen'e doğru bakıldığında gökyüzünde beliren hilal ay ve hemen üzerindeki parlak yıldız 'Venüs', Türk bayrağını andıran eşsiz bir manzara oluşturdu.
Gece saatlerinde kaydedilen görüntüde, hilal şeklindeki ayın deniz üzerindeki yansıması da dikkat çekti. Ardeşen'in ışıklarıyla birleşen manzara, ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı