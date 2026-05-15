Fazla yağışlar barajları doldurdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'nda yükselen su seviyesi nedeniyle bir köprüde kayma meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas il sınırlarında bulunan Kılıçkaya Barajı'ndan bırakılan suyun oluşturduğu debi artışı, Kelkit Çayı boyunca etkisini gösterdi. Reşadiye ilçe sınırlarında bulunan Bostankolu Göğderesi mevkisindeki vatandaşların kullandığı köprüde, suyun etkisiyle köprünün eklentisi olan toprak bölümde kayma meydana geldi. Yaşanan hasar sonrası köprü ulaşıma kapandı. Çayın debisinin yükselmesiyle köprü çevresindeki bazı alanların da su altında kaldığı görülürken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayın ardından durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi. Ekiplerin bölgede inceleme ve onarım çalışması başlatması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı