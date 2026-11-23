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Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Akçiğdem, Olgunlar, Ulucak ve Teknecik köylerini ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında köy muhtarlarıyla görüşen Taşkıran, köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Taşkıran, talep ve sorunları dinledi.

Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı