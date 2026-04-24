Haberler

Refahiye'de nisan ayında kar sürprizi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, nisan ayında beklenen bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede 24 Nisan'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Özellikle yüksek rakımlı köyler beyaza bürünürken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve yer yer etkili olan yoğun sis nedeniyle köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Refahiye'nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirterek, "Bugün 24 Nisan, her yer kardan beyaza büründü. 10-15 santimetre kar var." dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Yetkililer ayrıca kuvvetli yağış, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

