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Lekeli semender bu kez köy çeşmesinde görüntülendi

Lekeli semender bu kez köy çeşmesinde görüntülendi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde lekeli semender, bir köy çeşmesinin su haznesinde yüzerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bölgenin biyolojik çeşitliliğini yansıtan bu anlar kayıt altına alındı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde lekeli semender, bu kez bir köy çeşmesinde yüzerken görüntülendi.

Pülümür ilçesine bağlı bir köyde vatandaşların dikkatini çeken lekeli semender, çeşmenin su haznesinde bir süre yüzdü. O anlar kamera ile kayıt altına alındı. Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin önemli türlerinden biri olan lekeli semenderin, temiz suyun bulunduğu çeşmede görüntülenmesi dikkat çekti. Bir süre suda hareket eden semender daha sonra gözden kayboldu.

Kaydedilen görüntüler, Pülümür'ün yaban hayatı açısından sahip olduğu doğal zenginliği bir kez daha gözler önüne serdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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