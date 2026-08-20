Haberler

Pınarhisar'da Üçüz Buzağı Doğumu Sevinç Yarattı

Pınarhisar'da Üçüz Buzağı Doğumu Sevinç Yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinde gerçekleşen üçüz doğum, işletme sahibine büyük sevinç yaşattı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinde gerçekleşen üçüz doğum, işletme sahibine büyük sevinç yaşattı. Dünyaya gelen üç buzağının sağlık durumlarının kontrol edildiği bildirildi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyündeki bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan inek, üçüz buzağı dünyaya getirdi. Hayvancılıkta her zaman sık rastlanmayan üçüz doğumun ardından Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli işletmeyi ziyaret etti. İşletmede incelemelerde bulunan teknik personel, dünyaya gelen üçüz buzağıların genel sağlık durumlarını kontrol etti. Buzağıların bakım ve beslenme süreçleri hakkında da işletme yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunuldu. Özellikle çoğul doğumlarda buzağıların gelişiminin yakından takip edilmesinin önem taşıdığı belirtilirken, hayvanların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için bakım ve beslenme şartlarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pınarhisar Osmancık köyündeki bir işletmemizde üçüz doğum gerçekleşti. Teknik personelimiz işletmeyi ziyaret ederek buzağıların sağlık durumunu inceledi ve bilgi alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Üçüz buzağıların dünyaya gelmesi işletmede sevinçle karşılanırken, teknik ekiplerin hayvancılık işletmelerine yönelik saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada

Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu

Hadise “Kıvır be” diyerek sahneye çağırdı! Sonrası olay oldu
'Balkız' tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti

"Balkız" tuzağı! Kameralar tüm rezilliği kaydetti
Savcı 'Meşru müdafaa' dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada

Savcı "Meşru müdafaa" dedi! Polisin, şüpheliyi öldürdüğü anlar kamerada
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var