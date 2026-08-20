Pınarhisar'da Üçüz Buzağı Doğumu Sevinç Yarattı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinde gerçekleşen üçüz doğum, işletme sahibine büyük sevinç yaşattı. Dünyaya gelen üç buzağının sağlık durumlarının kontrol edildiği bildirildi.

Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyündeki bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde bulunan inek, üçüz buzağı dünyaya getirdi. Hayvancılıkta her zaman sık rastlanmayan üçüz doğumun ardından Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli işletmeyi ziyaret etti. İşletmede incelemelerde bulunan teknik personel, dünyaya gelen üçüz buzağıların genel sağlık durumlarını kontrol etti. Buzağıların bakım ve beslenme süreçleri hakkında da işletme yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunuldu. Özellikle çoğul doğumlarda buzağıların gelişiminin yakından takip edilmesinin önem taşıdığı belirtilirken, hayvanların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için bakım ve beslenme şartlarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Pınarhisar Osmancık köyündeki bir işletmemizde üçüz doğum gerçekleşti. Teknik personelimiz işletmeyi ziyaret ederek buzağıların sağlık durumunu inceledi ve bilgi alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi.

Üçüz buzağıların dünyaya gelmesi işletmede sevinçle karşılanırken, teknik ekiplerin hayvancılık işletmelerine yönelik saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı