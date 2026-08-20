Bismil'de akaryakıt istasyonuna giren 2,5 metrelik yılan itfaiye tarafından yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki bir petrol istasyonunun çay ocağı bölümüne gece saatlerinde giren yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde petrol istasyonuna giren yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Bismil ilçesi Obalı Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun çay ocağı bölümüne dün gece saatlerinde yılan girdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık 2,5 uzunluğundaki yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı