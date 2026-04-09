Pehlivanköy'de çiçek açan kanola bitkinin fizyolojik gelişimi incelendi

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çiçek açan kanola bitkininin fizyolojik gelişimi ve toprak nem durumu yerinde incelendi.

Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, çiçek açan kanola tarlalarında bitkinin fizyolojik evresi, kök gelişimi ve toprak nem durumuyla ilgili incelemeler yaptı. Çiftçiye bilgi veren ekipler, kuraklık etkilerinin azaltılmasında anıza ekimin önemli olduğunu, yağmurun toprağa emilimini artırdığını ve buharlaşmayı azaltarak rutubetin toprakta tutulmasını sağladığını, bunun da verimi arttırdığını bildirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı