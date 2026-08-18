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Patnos'ta Trafik Güvenliği İçin Yol Düzenleme Çalışmaları

Patnos'ta Trafik Güvenliği İçin Yol Düzenleme Çalışmaları
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Patnos'ta trafik güvenliğini artırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla Tugay Kavşağı'nda trafik levhaları yenilendi, görünürlük için flaşörler takıldı. Yetkililer, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları konusunda uyararak çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Patnos'ta trafik güvenliğinin artırılması ve kaza riski bulunan bölgelerde muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla yol ve trafik düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda; Patnos Tugay Kavşağı mevkiinde gidiş ve geliş yönlerinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, bölgede bulunan mevcut 2 adet T-33A trafik levhası sökülerek yerine T-33B trafik levhaları yerleştirildi. Gidiş yönünde bulunan T-33B levhalara ise sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi amacıyla uzatma direği monte edildi. Trafik işaret ve uyarılarının özellikle gece ve düşük görüş şartlarında daha görünür hale getirilmesi amacıyla levhalara flaşörler de takıldı.

Kaza Riskinin Azaltılması Hedefleniyor

Patnos'ta özellikle kaza kara noktaları olarak değerlendirilen bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalarla, sürücülerin daha etkin şekilde uyarılması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Yetkililer, riskli kavşak ve yol kesimlerinde gerekli düzenlemelerin sürdürüleceğini belirterek sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Sürücülerin özellikle kavşak ve kaza riski bulunan bölgelerde hızlarını azaltmaları, yol ve trafik şartlarına uygun şekilde seyretmeleri ve trafik işaretlerine azami dikkat göstermeleri gerektiği vurgulandı. Patnos'ta trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların, kaza riskinin azaltılması ve daha güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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