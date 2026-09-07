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Ağrı'nın Patnos İlçesinde Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Görenleri Büyüledi

Ağrı'nın Patnos İlçesinde Soğuk Havada Açan Rengarenk Çiçekler Görenleri Büyüledi
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde, yaz mevsiminin ardından soğuk havaların başladığı günlerde bir bahçede açan mor, pembe, sarı ve turuncu çiçekler, adeta yazdan kalma son renkleri yaşattı. Taş döşeli yol ve yeşil dokunun oluşturduğu bu manzara, fotoğraf tutkunları için de eşsiz görüntüler sunarken görenleri hayran bıraktı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz mevsiminin ardından soğuk havaların kendisini hissettirmeye başladığı günlerde açan rengarenk çiçekler, görenleri hayran bıraktı.

Patnos'ta yaz mevsiminin ardından soğuk havaların kendisini hissettirmeye başladığı günlerde açan rengarenk çiçekler, görenleri hayran bıraktı.

Kentte mevsim değişikliğiyle birlikte doğa yavaş yavaş kışa hazırlanırken, bir bahçede açan mor, pembe, sarı ve turuncu çiçekler adeta yazdan kalan son renkleri yaşattı. Çiçeklerin çevrelediği taş döşeli yol ve yeşil dokuyla ortaya çıkan manzara, fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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