Patnos RAM'da ağaçlandırma çalışması

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), çevre bilincini artırmak ve daha yeşil bir gelecek oluşturmak amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Kurum bahçesinde ve belirlenen alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu. Patnos RAM Müdürü Ayhan Keleş, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, doğaya katkı sunmanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti. Keleş, "Yeşil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimize ve toplumumuza çevre bilinci kazandırmak adına bu tür faaliyetleri önemsiyoruz" dedi.

Etkinlikte kurum personeli de aktif rol alırken, ağaçlandırma çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Doğaya nefes olmayı hedefleyen bu tür çalışmaların, hem çevreye katkı sağladığı hem de toplumsal farkındalığı artırdığı vurgulandı.

Yetkililer, benzer çevre projelerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini ifade ederek, vatandaşları doğayı koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. - AĞRI

