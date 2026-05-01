Palandöken'de kar bereketi, sezon uzadı

Erzurum'un dünya çapındaki kayak merkezi Palandöken'de, sezon sonu gelmesine rağmen kar bereketi yaşanıyor.

Erzurum'un dünya çapındaki kayak merkezi Palandöken'de, sezon sonu gelmesine rağmen kar bereketi yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 160 santimetreyi bulduğu merkezde, kayak sezonu profesyonel sporcular için Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Palandöken'de, 30 Nisan'da sona ermesi planlanan kayak sezonu, yoğun kar yağışı ve elverişli hava şartlarıyla bu yıl 3 Mayıs'a kadar esnetildi. Pistler, genel kullanıcılara yönelik kapanışın ardından profesyonel ekipler için açık kalmaya devam edecek. Merkezin 30 Mayıs'a kadar kayak kulüpleri ve milli takımların kullanımına tahsis edileceği açıklandı.

Avrupa'yı geride bıraktı

Yüksek irtifası ve kar tutma kapasitesiyle fark oluşturan Palandöken, yılda toplam 6 aydan fazla kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olma unvanını pekiştirdi. Sezon süresi bakımından Avrupa'daki popüler kayak merkezlerini geride bırakan Palandöken, Türkiye'nin kış turizmindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Milli Takımlar için antrenman üssü

Sezonun Mayıs sonuna sarkması spor turizmi açısından büyük bir avantaj sağladı. Kar kalitesinin korunması, özellikle profesyonel sporcular ve milli takımlar için sezon dışı hazırlık ve yüksek irtifa antrenmanı adına paha biçilemez bir fırsat sunuyor. Dünyanın pek çok yerinde kayak sezonu kapanmışken, milli takımlar Palandöken'in eşsiz pistlerinde hazırlık çalışmalarına devam edebilecek. Palandöken, sunduğu bu uzun sezon imkanıyla hem sporcular hem de turizmciler için vazgeçilmez bir stratejik merkez olduğunu bir kez daha gösterdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
