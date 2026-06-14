Kırmızı tonlarıyla kartpostallık manzara sunuyor

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan özellikleriyle dikkat çeken Otlukbeli Gölü, doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde "doğal anıt" olarak nitelendirilen göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Otlukbeli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan göl, deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte yer alıyor. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare yüz ölçümüne sahip gölün derinliği 20 metreyi bulurken, uzunluğu mevsime göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.

Yöre sakinlerinden Avukat Adem Aktürk, gölün oluşum bakımından dünyadaki tek traverten set gölü olduğunu belirterek, gölün karstik kaynaklar yerine maden sularının oluşturduğu nadir doğal oluşumlardan biri olduğunu ifade etti.

612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Otlukbeli Gölü, sahip olduğu kırmızı tonlardaki görüntüsü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Göl, maden ve kükürtlü suların yanı sıra dere kaynaklı tatlı sularla beslenirken, yöre halkı bu suların romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğinin ifade edildiğini belirtiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı