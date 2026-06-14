Haberler

Kırmızı tonlarıyla kartpostallık manzara sunuyor

Kırmızı tonlarıyla kartpostallık manzara sunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Otlukbeli Gölü, dünyada benzerine az rastlanan traverten set gölü özelliğiyle dikkat çekiyor. Doğal anıt olarak nitelendirilen göl, kırmızı tonları ve jeolojik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan ve dünyada benzerine az rastlanan özellikleriyle dikkat çeken Otlukbeli Gölü, doğal güzelliği ve jeolojik yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde "doğal anıt" olarak nitelendirilen göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Otlukbeli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan göl, deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte yer alıyor. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare yüz ölçümüne sahip gölün derinliği 20 metreyi bulurken, uzunluğu mevsime göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.

Yöre sakinlerinden Avukat Adem Aktürk, gölün oluşum bakımından dünyadaki tek traverten set gölü olduğunu belirterek, gölün karstik kaynaklar yerine maden sularının oluşturduğu nadir doğal oluşumlardan biri olduğunu ifade etti.

612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla doğal sit alanı ilan edilen Otlukbeli Gölü, sahip olduğu kırmızı tonlardaki görüntüsü ve çevresindeki doğal manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Göl, maden ve kükürtlü suların yanı sıra dere kaynaklı tatlı sularla beslenirken, yöre halkı bu suların romatizmal rahatsızlıklar başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına iyi geldiğinin ifade edildiğini belirtiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu

İlk 11'imiz belli oldu
Sır gibi saklıyordu! Eren Elmalı yeni saç stiliyle sahaya çıktı

Sır gibi sakladığı yeni saçlarıyla sahaya çıktı! İşte yeni imajı
Vancouver'a Türk damgası! Sokaklar Türkiye sesleriyle inledi

Tüm şehri o seslerle inlettik!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Lübnan'a müdahalede mi bulunacak? Şara'dan net yanıt

Suriye komşu ülkeye müdahalede mi bulunacak? Şara'dan net açıklama

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Uzman çavuş, KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu

KADES ihbarına gelen polisi şehit edip eşini yaraladı, intihar etti
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

Brezilya Fas karşısında umduğunu bulamadı!
Gecenin maçlarında sadece 5 gol çıktı! İşte alınan sonuçlar

Gecenin maçlarında sadece 5 gol çıktı! İşte alınan sonuçlar
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi