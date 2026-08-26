Düziçi'nde Yerli Ayçiçeği Hasadı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, bölgeye uygun yerli ve milli ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmasında hasat yapıldı.

Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Celiller Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül de katıldı. Hasat alanında incelemelerde bulunan Yurdagül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demonstrasyon kapsamında Trakya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 4 yerli ve milli ayçiçeği çeşidi ile 2 farklı hibrit olmak üzere toplam 6 çeşidin deneme ekimi gerçekleştirildi.

Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirten Kaymakam Kadir Yurdagül, "İlçemizde tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerimizin verimliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Yerli ve milli tohumların bölgemizde denenerek sonuçlarının ortaya konulması, önümüzdeki dönemlerde üreticilerimize yol gösterecektir. Hasadın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Hasat edilen çeşitlerin yağ oranları ve rekoltelerinin ölçülmesinin ardından bölge şartlarına en uygun ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı