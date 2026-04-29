Orman yangınlarına karşı kritik toplantı

Sinop'un Durağan ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda Durağan Kaymakamı Mustafa Mücahit Ayan başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı alınacak önlemler detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, olası yangın durumlarında kurumlar arası koordinasyonun hızlı ve etkin bir şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik ve mesire alanlarının belirlenmesi, bu alanlarda alınacak güvenlik tedbirleri ve yangın riskini en aza indirecek uygulamalar da gündeme geldi. Yetkililer, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik yapılacak bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yaz sezonu öncesinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlanması yönünde yapılan değerlendirmelerle sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı