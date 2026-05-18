Yozgat Çamlık'ta 'Orman Benim' Etkinliği

Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Orman Benim' projesi çerçevesinde Türkiye'nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda atıklar toplandı.

Yozgat Valiliği ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve öğrenciler Çamlık Milli Park'ta çöp toplama etkinliği düzenledi. Orman yangınlarına ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çevre bilincinin önemi vurgulandı.

"Orman yangınlarının çoğu insan unsurundan kaynaklı"

Programda açıklama yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Her sene olduğu gibi Orman İşletme Müdürlüğü'müz, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'müz, AFAD'ımız, emniyetimiz, jandarmamız, gençlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ve tabii ki olmazsa olmazımız yavrukurtlarımızla birlikte ilimizin önemli değeri Çamlık Milli Parkındayız. Bugün çevre temizliği ve ormanların kirlenmesine yönelik tedbir almak üzere gençlerimizle birlikte hem temizlik yapacağız hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Orman yangınlarının çoğu maalesef atılan çöplerden kaynaklı. İnsan ve insan unsurundan kaynaklı. Bunun için de ifade ettiğim üzere her sene olduğu gibi Çamlık Milli Parkında çevre ve çevre temizliğine yönelik bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"İnşallah orman yangınlarının olmadığı bir yıl olsun"

Gençlik Haftasını da tebrik eden Vali Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlik Haftası içerisindeyiz. Bu vesileyle de Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bugünlerimizde emeği olan tüm vatan erlerini rahmet ve minnetle selamlıyorum. İnşallah bu sene kazasız belasız orman yangınlarının olmadığı bir yıl olsun. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizden orman ve ormanlarımıza yönelik faaliyetlere hem katılımları hem destekleri hem de dikkatlerini özellikle rica ediyorum." - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı