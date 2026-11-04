Ordu'nun Korgan ilçesindeki yaylalar sonbaharda sarı ve kahverengi tonlara büründü

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Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte yeşilin yerine sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları doğayla buluştu.

Yaz boyunca yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran ve bitki örtüsüyle de dikkat çeken Ordu'nun yaylaları, havaların soğumasıyla birlikte sonbahar renklerine büründü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ağaçların yapraklarının sararmasıyla dağ yamaçlarında adeta görsel şölen oluştu. Yeşil örtünün yerini sarı ve kahverengi tonlarına bıraktığı yaylalarda, doğanın değişimi güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beyaz örtüye hazırlanan Korgan ilçesindeki yaylalar dron ile havadan çekilirken, ortaya çıkan güzel görüntü dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı