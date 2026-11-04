Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu'nun Korgan ilçesindeki yaylalar sonbaharda sarı ve kahverengi tonlara büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Korgan ilçesindeki yaylalar sonbaharda sarı ve kahverengi tonlara büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun yüksek kesimli yaylaları, havaların soğumasıyla sarı, turuncu ve kahverengi tonlara büründü. Korgan ilçesindeki yaylaların dronla havadan görüntülenmesi, sonbaharın doğada oluşturduğu renk değişimini gözler önüne serdi.

Ordu'nun yüksek kesimli yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte yeşilin yerine sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları doğayla buluştu.

Yaz boyunca yeşilin her tonunu bünyesinde bulunduran ve bitki örtüsüyle de dikkat çeken Ordu'nun yaylaları, havaların soğumasıyla birlikte sonbahar renklerine büründü. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ağaçların yapraklarının sararmasıyla dağ yamaçlarında adeta görsel şölen oluştu. Yeşil örtünün yerini sarı ve kahverengi tonlarına bıraktığı yaylalarda, doğanın değişimi güzel manzaralar ortaya çıkardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beyaz örtüye hazırlanan Korgan ilçesindeki yaylalar dron ile havadan çekilirken, ortaya çıkan güzel görüntü dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör 23 kilo verdi! Son hali şaşırttı

Ünlü oyuncu kendini baştan yarattı! Tam 23 kilo verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bakan istifa etti

Ülkeyi yasa boğan facia sonrası beklenen istifa geldi
ABD'de Kongre el değiştirdi! Trump’ın hangi kararları Demokratlara takılabilir? İşte elinde kalan tek yetki

Trump'ın hangi kararları Demokratlara takılabilir?

Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı

Tarihte bir ilk! Papa 14. Leo da oy kullandı
ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump kongrenin iki kanadını da kaybetti

ABD seçimlerinde tarihi hezimet! Trump'a sandıkta darbe üstüne darbe
Manisa’da hafif ticari araç iş makinesine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kan donduran kaza: Ölü ve yaralılar var
NASA'nın 3 astronotu uzaydan oy kullandı

ABD seçimleri uzaya uzandı! Uyku bölmesi oldu oy kullanma kabini

Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt

İşsizlik Sigortası ile ilgili iddiaya yanıtı net: 1 kuruşumuz dahi yok