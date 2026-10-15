Ordu Fatsa'da yağış sonrası Karadeniz'in rengi değişti, değişim dronla görüntülendi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan yağışların ardından Karadeniz'in rengi değişti.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte dereler ve ırmaklar aracılığıyla denize ulaşan yağmur suları, kıyı kesimlerinde denizin renginin değişmesine neden oldu. Yağış sonrası akarsuların taşıdığı suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde farklı renk tonları ortaya çıktı.

Özellikle dere ve ırmakların Karadeniz'e döküldüğü noktalarda gözlenen renk değişimi, sahil kesiminde dikkat çekti. Denizde oluşan renk farklılığı kıyı boyunca gözlemlenirken, yağışların ardından ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı