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Ordu'da Denize Giriş Yasaklandı

Ordu'da Denize Giriş Yasaklandı
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Ordu’da kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle 15 Ağustos Cumartesi günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Ordu'da kuvvetli rüzgar, yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle 15 Ağustos Cumartesi günü il genelinde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Ordu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, bugün (15 Ağustos Cumartesi) il genelinde denizlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği, buna bağlı olarak gün boyunca yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceği bildirildi. Meteorolojik şartlar nedeniyle denize girmenin riskli olacağı değerlendirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu tarafından karar alındığı, karar kapsamında 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Ordu genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşların, olması muhtemel kazaların ve boğulmaların önüne geçmek amacıyla yasağa uymalarının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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