Ordu'da Boztepe, sisli havada martılarla doyumsuz manzaraya sahne oldu

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Ordu'nun simgelerinden biri olan Boztepe, sisli havanın etkisiyle seyrine doyumsuz görüntülere sahne oldu.

Yüksek kesimleri kaplayan sis bulutları yeşille buluşurken, kıyı şeridinde uçuşan martılar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Karadeniz'in büyüleyici doğasını bir kez daha gözler önüne seren bu anlar, kentin huzur veren atmosferini yansıttı. Bulutların dağın yamaçlarına süzüldüğü ve martıların deniz üzerinde süzüldüğü bu kareler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı