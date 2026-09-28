Haberler

Ordu'da Boztepe, sisli havada martılarla doyumsuz manzaraya sahne oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da Boztepe, sisli havada martılarla doyumsuz manzaraya sahne oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun simgelerinden Boztepe, sisli havanın etkisiyle seyrine doyumsuz görüntülere sahne oldu. Yüksek kesimleri kaplayan sis bulutları yeşille buluşurken, kıyıda uçuşan martılar manzaraya güzellik kattı ve doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarına eşsiz görsel şölen sundu.

Ordu'nun simgelerinden biri olan Boztepe, sisli havanın etkisiyle seyrine doyumsuz görüntülere sahne oldu.

Yüksek kesimleri kaplayan sis bulutları yeşille buluşurken, kıyı şeridinde uçuşan martılar manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Karadeniz'in büyüleyici doğasını bir kez daha gözler önüne seren bu anlar, kentin huzur veren atmosferini yansıttı. Bulutların dağın yamaçlarına süzüldüğü ve martıların deniz üzerinde süzüldüğü bu kareler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı
Feyza Altun evliliğini bitirdi! Eşine aldatma suçlaması yöneltti

Evliliğini bitirdi! Zehir zemberek sözlerle böyle duyurdu
Bunu da gördük! Ünlü şarkıcının kıyafeti sahnede eridi

Kıyafeti sahnede eridi