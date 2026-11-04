OMÜ veterineri, Samsun'da korunan makakın kaçak getirilmiş olabileceğini söyledi

Samsun'da koruma altına alınan makak cinsi maymunun, kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, ilk muayenesinde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan maymunun egzotik bir tür olduğunu belirterek, yasal prosedürler kapsamında uygun bir alana nakledileceğini söyledi.

Makak maymununun sağlık durumuna ilişkin bilgi veren OMÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Can Nacar, hayvanın ilk muayenesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade etti. Nacar, maymunun şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"Muhtemelen kaçak yollarla ülkemize getirildiğini düşünüyoruz"

Maymunun makak cinsine ait olduğunu belirten Nacar, "Kendisi ülkemizin doğal yaban ortamında yaşayan bir tür değil. Egzotik bir tür olarak geçiyor. Ülkemizde bakımı yasal olarak söz konusu değil. O yüzden muhtemelen kaçak yollarla ülkemize getirildiğini düşünüyoruz. Bu tarz durumların cezai yaptırımları ve ilgili başka prosedürleri var" dedi.

Uygun bir alana nakledilecek

Sürecin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve üniversite yönetimiyle koordineli şekilde yürütüldüğünü kaydeden Nacar, "Protokoller gereği Milli Parklar ve rektörlüğümüzle iletişim halinde bu süreci yürütüyoruz. Burada mümkün olduğu kadar kısa süre tutmayı hedefliyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen transfer sürecini gerçekleştireceğiz. Onların uygun gördüğü ve protokolleri içerisinde belirlenen bir alana transfer işlemini sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı