Okul servis şoförlerinden örnek davranış

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Elazığ'da okul servisi şoförleri, Harput'taki Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrencileri beklerken okul çevresinde çöp toplayarak örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde taşımacılık yapan okul servisi şoförleri, Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde öğrencilerin ders bitimini beklerken okul çevresindeki çöpleri temizledi. Öğrenci taşımacılığı yapan şoförler, okul civarındaki yeşil alan ve kaldırımlarda bulunan plastik, cam ve kağıt atıkları fark ederek toplama kararı aldı. Yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla alanı temizleyen servis esnafı, topladıkları atıkları bölgeden uzaklaştırdı. Örnek çalışmaya imza atan şoförler; amaçlarının çevre kirliliğine dikkat çekmek ve öğrencilere temiz çevre bilinci konusunda öncü olmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı