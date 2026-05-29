Odunpazarı'nda bayram yoğunluğu

Eskişehir'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen tarihi Odunpazarı evleri bölgesi, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Dokusu bozulmamış tarihi konakları, müzeleri ve hediyelik eşya dükkanlarıyla bilinen bölge, bayram tatilini Eskişehir'de değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Güneşli ve açık havayı fırsat bilen binlerce ziyaretçi, Odunpazarı meydanlarında ve dar sokaklarında yürüyüş yaparak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı