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Nusaybin'de Nisibis Ortaokulu önündeki su birikintisi öğrencilere zor anlar yaşattı

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Nusaybin'de Nisibis Ortaokulu önündeki su birikintisi öğrencilere zor anlar yaşattı Haber Videosunu İzle
Nusaybin'de Nisibis Ortaokulu önündeki su birikintisi öğrencilere zor anlar yaşattı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yağmur sonrası Nisibis Ortaokulu önünde oluşan su birikintisi, okula gitmek isteyen öğrencilere zor anlar yaşattı. Bazı öğrenciler paçalarını sıvayıp suyun içinden yürümek zorunda kalırken, güzergahı kullanan sürücü ve yayalar da olumsuz etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağmurun ardından Nisibis Ortaokulu önünde oluşan su birikintisi, okula gitmek isteyen öğrencilere zor anlar yaşattı.

Okula ulaşmakta güçlük çeken öğrencilerden bazıları, paçalarını sıvayıp suyun içinden yürüyerek karşıya geçmek zorunda kaldı. Öğrencilerin okul yolunda yaşadığı bu durum, yağmur sonrası ortaya çıkan sorunu gözler önüne serdi. Su birikintisi yalnızca öğrencileri değil, güzergahı kullanan sürücüleri ve yayaları da olumsuz etkiledi. Yolda geçişler zorlaşırken hem okula erişim hem de ulaşım aksadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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