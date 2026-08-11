Nilüfer'de 12 Ağustos'ta Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında 12 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı