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Nilüfer'de 12 Ağustos'ta Su Kesintisi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında 12 Ağustos 2026 tarihinde 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında 12 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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