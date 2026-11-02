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Niğde'de Demirkazık'ın sisli zirvesi ile güneşli Çamardı aynı karede buluştu

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Niğde'de Demirkazık'ın sisli zirvesi ile güneşli Çamardı aynı karede buluştu
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Niğde Aladağlar eteklerinde Demirkazık Dağı'nın sisli zirvesi ile güneşli Çamardı ilçesi aynı karede görüntülendi. Sonbahar renkleriyle beliren kartpostallık manzara, dron çekimleriyle doğaseverleri hayran bıraktı.

Niğde Aladağlar eteklerinde sonbahar manzarası, doğaseverleri hayran bıraktı. Zirveyi kaplayan sis ve kara yağmur bulutlar, hemen aşağıdaki ilçeye vuran güneş ışıklarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Doğa tutkunlarının ve dağcıların gözdesi olan Aladağlar, sonbaharın son günlerinde adeta dört mevsimi bir arada yaşattı. Bölgenin simgesi konumundaki 3 bin 756 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesi koyu sis ve kara yağmur bulutlarının adeta abluka altına alınırken, eteklerinde yer alan Çamardı ilçesi ve çevresi ise güneşle aydınlandı.

Işık oyunları havadan görüntülendi

Demirkazık Dağı'nın sarp kayalıkları üzerinde kümelenen kara bulutlar ile Çamardı ilçesi üzerine düşen güneş ışığı ve ışık hüzmeleri, dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarının doğanın yeşiliyle harmanlandığı o anlar, kartpostallık kareler oluşturdu.

Zirvedeki sert hava muhalefeti ile ilçedeki sakin ve güneşli sonbahar dokusunun aynı karede buluştuğu bu benzersiz manzara, görenlerde adeta hayranlık uyandırdı. Bölgenin bu etkileyici doğa olayı, dronun objektifine en saf haliyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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