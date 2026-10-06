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Niğde Çamardı'da Aladağlar'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Niğde Çamardı'da Aladağlar'ın yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'ın yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağış, zirveleri kısa sürede kapladı; görüntüleri dağcı Ramazan Bozkurt fotoğrafladı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar'ın yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli dağcılık ve doğa turizmi merkezlerinden Aladağlar'da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek rakımlı kesimlerde etkili olan yağış, dağların zirvelerini kısa sürede beyaza kapladı. Aladağlar'daki mevsimin ilk kar yağışı dağcı Ramazan Bozkurt tarafından fotoğraflandı. Görüntülerde yüksek kesimlerdeki kayalık alanların ve zirvelerin karla kaplandığı, daha alçak kesimlerde ise sonbahar görünümünün devam ettiği görüldü. Aladağlar, Niğde'nin yanı sıra Kayseri ve Adana sınırlarına uzanan geniş coğrafyası, yüksek zirveleri, vadileri ve zorlu parkurlarıyla Türkiye'nin önde gelen dağcılık merkezleri arasında bulunuyor.

Yılın dört mevsimi farklı doğal güzellikler sunan Aladağlar; dağcılık, trekking, kamp ve doğa sporları açısından bölgenin en önemli alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Kış aylarında karla kaplanan zirveler, bölgeye ayrı bir görsel güzellik kazandırırken dağcılar ve kayakçılar için de farklı parkurlar oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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