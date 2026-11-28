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Osmaniye'nin birçok noktasında sonbahar yağışlarının ardından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Türk semenderi görüntülendi. Düziçi ilçesinde bir parkta kediyle karşılaşan semenderin görüntüleri ise tebessüm ettirdi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte havaların serinlemesi ve yağışların etkili olması, Türk semenderlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Türk semenderi, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti.

Osmaniye'nin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından görüntülenen semenderlerden biri de Düziçi ilçesinde bir parkta kediyle karşılaştı. Kedinin semendere olan ilgisi renkli görüntüler oluştururken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı