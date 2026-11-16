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Nesli tükenme tehlikesindeki küçük sakarca kazları Van'daki Erçek Gölü'nde konakladı

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Nesli tükenme tehlikesindeki küçük sakarca kazları Van'daki Erçek Gölü'nde konakladı Haber Videosunu İzle
Nesli tükenme tehlikesindeki küçük sakarca kazları Van'daki Erçek Gölü'nde konakladı
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Küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük sakarca kazları, göç yolunda Van'daki Erçek Gölü'nde mola verdi. Her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Erçek Gölü havzasında, Türkiye'deki 453 kuş türünün yarısı da varlığını sürdürüyor.

Van'ın önemli sulak alanlarından Erçek Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Göç yolculuğuna çıkan küçük sakarca kazları, Erçek Gölü'nde mola vererek gölün mavi sularında konakladı.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve her yıl binlerce göçmen kuşun uğrak yeri haline gelen Erçek Gölü, bu kez nadir ve koruma altında olan misafirlerini ağırlıyor. Küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan küçük sakarca kazları, Van'ın doğusunda yer alan 114 kilometrekare yüzey alanı ve 1808 rakımı ile Erçek Gölü'nde mola verdi.

Her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl, son günlerde sakarca kazlarının zarif görüntüleriyle renkleniyor. Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısı Erçek Gölü havzasında varlığını sürdürüyor. Sadece yerel türler değil ayrıca flamingolar gibi göçmen kuşların da konaklama ve üreme alanı olan göl, zengin bir doğal ortam ve doğal bir kuş cenneti olma özelliğine sahip.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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