Haberler

Munzur Dağları'nda anne ve iki yavru dağ keçisi görüntülendi

Munzur Dağları'nda anne ve iki yavru dağ keçisi görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Munzur Dağları'nda koruma altındaki yaban keçileri, anne ve yavrularıyla kayalık arazide görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı görüntüleri paylaşarak yaban hayatının korunmasına dikkat çekti.

Erzincan ile Tunceli sınırları arasında uzanan Munzur Dağları'nda, nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında olan yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan ve Türkiye'de avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek rakımlı sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdürüyor.

Doğal yaşamın simgelerinden olan yaban keçileri, kayalık alanlarda meşe filizleri ve çeşitli otlarla beslenirken, zaman zaman dere kenarına inerek su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Görüntülerde, anne yaban keçisinin iki yavrusuyla birlikte kayalık arazide dolaştığı ve yavrularını koruyarak beslenme alanına götürdüğü anlar dikkati çekti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı da söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından "Doğanın kalbinde bir aile portresi" notuyla paylaşarak yaban hayatının korunmasının önemine vurgu yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp

Denizde korkunç kaza! Çarpışmanın etkisiyle gemi personeli kayboldu
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
'Çok kazanıyorlar' diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt

Bu görüntüyü paylaşıp isyan etti: Hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek karar bu hafta çıkacak