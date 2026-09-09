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Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba yavrusuyla görüntülendi

Nesli tehlike altındaki Küçük Akbaba yavrusuyla görüntülendi
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Artvin’de nesli tehlike altında bulunan Küçük Akbaba, yavrusuyla birlikte görüntülendi.

Artvin'de nesli tehlike altında bulunan Küçük Akbaba, yavrusuyla birlikte görüntülendi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, anne Küçük Akbaba'nın yavrusuyla birlikte doğal yaşam alanındaki anları yer aldı. Bu özel görüntüler, türün bölgede üremeye devam ettiğini göstermesi bakımından umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yetkililer, Küçük Akbaba'nın ve yaşam alanlarının korunması amacıyla yürütülen izleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek yaban hayatının nadir üyelerinin gelecek nesillere aktarılması için koruma faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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