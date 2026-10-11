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Nesli tehlike altındaki benekli semender, Erzincan Kemah'ta çeşmede görüntülendi.

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Nesli tehlike altındaki benekli semender, Erzincan Kemah'ta çeşmede görüntülendi.
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Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altındaki benekli semender görüntülendi. Görüntü, bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkati çekerken doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini gündeme getirdi.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altında bulunan benekli semender görüntülendi.

Köydeki çeşmede ortaya çıkan benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Nemli alanlarda ve su kaynaklarının çevresinde yaşamını sürdüren semenderin görüntülenmesi, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini gündeme getirdi.

Oğuz köyünde kaydedilen görüntü, Erzincan'ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine dikkati çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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