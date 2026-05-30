Haberler

Allı turnaların dansı Ekşisu Sazlığını şenlendirdi

Allı turnaların dansı Ekşisu Sazlığını şenlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında kaydedilen turnaların dansı sosyal medyada paylaşıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan allı turnalar, Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda görüntülendi.

Erzincan'da yürütülen karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları kapsamında takip edilen türler arasında yer alan turnalar, Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı'nda doğal yaşam alanlarında gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP), popülasyonlarının korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Ulusal Turna Eylem Planı doğrultusunda Türkiye genelinde çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Kuluçkaya yatma, kışlama ve göç dönemlerinde konaklama alanı olarak kullandıkları bölgelerin tespiti amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da incelemeler gerçekleştirildi.

Göç, gurbet ve hasret temalı türkülere ilham veren turnalar, sulak alanda beslenirken ve eşleriyle birlikte dolaşırken görüntülendi. Turnaların zaman zaman sergilediği hareketler ise doğada renkli görüntüler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzincan'da kaydedilen turnaların videosunu sosyal medya hesabından " Turnaların eğlenceli dansı doğaya ayrı bir renk kattı" notuyla paylaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
Emekli vatandaştan Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler

Özgür Özel destekçilerini kızdıracak sözler: Onun sayesinde...

AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
THY uçağında yolcu herkesin içinde tuvaletini yaptı

Malatya uçağında herkesin içinde tuvaletini yaptı
Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü