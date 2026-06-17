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Sarı gagalı leylek Kırklareli'nde görüntülendi

Sarı gagalı leylek Kırklareli'nde görüntülendi
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Türkiye'de sadece 3 kez görülen sarı gagalı leylek, Kırklareli'ndeki Şeytan Deresi'nde dron ile kayıt altına alındı. Normalde Afrika ve Hindistan'da yaşayan bu tür, beyaz leylek sürüsüne katılarak ülkemize gelmişti.

Türkiye'de çok ender görülen sarı gagalı leylek, Kırklareli yakınlarından geçen Şeytan Deresinde kayıt altına alındı.

Normal şartlarda göç eden kuşlar arasında yer almayan sarı gagalı leylekler, genellikle Afrika ve Hindistan'da yaşamlarını sürdürüyor. Ancak bu tür, göç eden beyaz leylek sürülerine katılarak nadiren de olsa ülkemize gelebiliyor. Türkiye'de daha önce sadece 3 kez görüntülenen sarı gagalı leylek, bu kez beyaz leylek sürüsünün dinlendiği sırada, sürünün içinde dron ile kayda alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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