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Musababa köyünde yol çalışmaları sürüyor

Musababa köyünde yol çalışmaları sürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Merkez ilçeye bağlı Musababa köyünde sathi kaplama öncesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Köy yollarının daha dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Musababa köyünde sathi kaplama öncesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Merkez ilçeye bağlı Musababa Köyü'nde sathi kaplama öncesi altyapı çalışmaları devam ediyor. Köy yollarının daha dayanıklı ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yol altyapısını güçlendirmeye yönelik düzenlemeler gerçekleştiriyor. Sathi kaplama uygulamasına hazırlık amacıyla sürdürülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun daha konforlu ve uzun ömürlü bir ulaşım standardına kavuşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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