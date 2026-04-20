Haberler

Malazgirt'te sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dere taştı ve bazı ev ile bahçeleri su bastı. AFAD ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı, bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Malazgirt ilçesinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Danişment Gazi Mahallesi'nde yağışların etkisiyle dere debisi yükseldi. Taşan su kısa sürede çevredeki evlerin giriş katlarına ve bahçelere ulaştı. Milli park alanı ve çevresinde de su birikintileri oluştu. Yaşanan su baskınlarında bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, Devlet Su İşleri ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Malazgirt Kaymakamlığı koordinasyonunda ekipler tarafından su tahliye çalışmaları başlatıldı. Biriken suların tahliyesi için iş makineleriyle müdahale edilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı