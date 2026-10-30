Muş'ta yüksek kesimlere ilk kar yağdı, Çavuştepe'de kalınlık 5 santimetre oldu

Muş'ta yüksek kesimlere ilk kar yağdı, Çavuştepe'de kalınlık 5 santimetre olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu; kent merkezinde yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe'de kara dönüştü ve kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. Üçevler grup köy yolunda Muş İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.
Muş'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı