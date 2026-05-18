Bulanık Haçlı Gölü'nde doğa ve çevre bilinci etkinliği

Muş'un Bulanık ilçesindeki Haçlı Gölü Sulak Alanı'nda düzenlenen "Kuş Gözlem Etkinliği ve Doğa Yürüyüşü" programı, doğaseverleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte çevre bilinci, doğa sevgisi ve sulak alanların korunmasının önemine dikkat çekildi. Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ile Bulanık'taki ortaokul öğrencilerinin katıldığı program, doğanın eşsiz güzellikleri arasında gerçekleştirildi. Muş Valiliği koordinasyonunda, Bulanık Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem doğayı yakından tanıma fırsatı buldu hem de çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirildi. Program kapsamında göl çevresinde doğa yürüyüşü yapan protokol üyeleri ve öğrenciler, Haçlı Gölü'nün doğal yapısını ve sulak alan ekosistemini yerinde inceleyerek kuş gözlemi gerçekleştirdi. Bölgenin biyolojik çeşitliliğine dikkat çekilen etkinlikte, özellikle sulak alanların korunmasının gelecek nesiller açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Etkinlik sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Avni Çakır, gençlerle sohbet ederek doğanın korunmasının sadece kurumların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Vali Çakır, çocukların doğayla iç içe büyümesinin gelecekte daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Doğa yürüyüşü sırasında çevredeki atıkları öğrencilerle birlikte toplayan Vali Çakır ve beraberindeki heyet, örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı. Çöp toplama etkinliğiyle çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflenirken, öğrencilerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Öğrenciler ellerine eldiven geçirerek çevredeki atıkları topladı. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler hem doğa ile iç içe vakit geçirdi hem de kuş gözlem etkinliği sayesinde bölgedeki canlı türleri hakkında bilgi aldı. Etkinlik boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmazken, katılımcılar Haçlı Gölü'nün doğal güzelliğine hayran kaldı. Program, doğa yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen çeşitli ikramlar ve samimi sohbetlerle sona erdi. Yetkililer, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirterek özellikle gençlerin doğa ve çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - MUŞ

