Muş'ta yaz mevsiminde karla mücadele sürüyor

Muş'ta yüksek rakımlı Zovaser Dağı'nda karla mücadele çalışmaları haziran ayının sonunda da devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Zovaser Dağı'nda kar nedeniyle kapanan yayla yollarını, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ulaşımını sağlamak için açıyor. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda karla kaplı yollar temizlenirken, besicilerin yaylalara güvenli ulaşımı sağlanıyor. Ekipler, yüksek rakımlı yaylalarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı