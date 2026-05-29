Tuvalet giderinden eve giriyor, bazılarının boyu 3 metreyi buluyor! Aile korku içinde

Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle korku dolu günler geçiriyor. Zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapıdan içeri girdikleri öne sürülen yılanlar nedeniyle aile geceleri uyuyamadıklarını belirtiyor. Yılanlarının bazılarının 3 metre uzunluğunda olduğu söylenirken mahalle sakinleri de yetkililerden çözüm bekliyor.

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor.

YILANLAR YA TUVALET GİDERİNDEN YA DA KAPIDAN GİRİYOR

Ailenin iddiasına göre yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkardıklarını söyledi. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.

BAZILARININ BOYU 3 METREYİ BULUYOR

Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğünü belirten vatandaşlar, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kaldıklarını söyledi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Mahalle sakinleri de bölgede son dönemde yılan sayısında artış yaşandığını belirterek, yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yılanların görüldüğü evde yaşayan aile, yaşadıkları korkunun son bulması için destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
