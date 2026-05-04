Munzur Nehri taştı, asma köprü çöktü

Tunceli'de Munzur Nehri'nde meydana gelen taşkınlar nedeniyle asma köprü çöktü.

Tunceli'de karların erimeye başlaması ve son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte Munzur Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar yaşandı. Taşkın nedeniyle Yaylagünü Köyü Şorşivenk mezrasını Ovacık ilçe merkezine bağlayan asma köprü çökerek sular altında kaldı. Güvenlik gerekçesiyle köprü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı