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Muğla Ula Akyaka'da sağanak sonrası yaklaşık 300 metrelik sahil şeridi zarar gördü

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Muğla Ula Akyaka'da sağanak sonrası yaklaşık 300 metrelik sahil şeridi zarar gördü
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Meteoroloji uyarısının ardından Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde etkili olan sağanak tahribata yol açtı. Yaklaşık 300 metrelik şeritte kumlar denize sürüklenirken çukur ve yarıklar oluştu, bazı sandalye ve şemsiyeler denize savruldu.

Muğla'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak, Ula ilçesi Akyaka sahilinde tahribata yol açtı. Dağlardan gelen yağmur suları sahildeki kumları denize sürüklerken, sandalye ve şemsiyeler de denize savruldu.

Ula ilçesine bağlı Akyaka'da yaklaşık 300 metrelik sahil şeridi, yağışın ardından zarar gördü. Dağlık alanlardan gelen yağmur sularının etkisiyle sahildeki kumların önemli bir bölümü denize taşındı. Kumsalın çeşitli noktalarında çukur ve yarıklar oluşurken, sahilde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yağış nedeniyle sahilde faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sandalye ve şemsiyelerin de denize sürüklendiği görüldü. Sağanağın ardından sahil şeridinde meydana gelen değişim, bölgedeki tahribatı gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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