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Muğla için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: 8 ilçede etkili olacak

Muğla için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: 8 ilçede etkili olacak
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde hafta sonu beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınaya karşı uyarı yaptı. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00-19.00 arasında Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde rüzgarın saatte 50-70 kilometre hıza ulaşması beklenirken, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın iç kesimlerinde hafta sonu etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre olumsuz hava şartlarının 8 ilçede birden etkisini göstereceği bildirildi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; 29 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00 ile 19.00 arasında Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde rüzgarın kuzey yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği tehlikelere dikkat çeken yetkililer; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların, sürücülerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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